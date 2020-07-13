كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 1.282 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن الوفيات من COVID-19 ارتفعت بنسبة 50 يوم الاثنين، ليصل بذلك إجمالي عدد الضحايا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 3656، وهي أعلى نسبة في شرق آسيا خارج الصين.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، اليوم الاثنين، ان المانيا يمكنها منع حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجى فى الخريف اذا ظل الناس يقظين خاصة خلال موسم العطلة الصيفية.
وقال سبان في مؤتمر صحفي إنه من المهم أن نظل يقظين عند السفر للخارج، موضحا انه يشعر بالقلق من الصور التي تظهر المصطافين يحتفلون في مايوركا في نهاية الأسبوع ويتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي.
وأضاف "أنا أفهم نفاد الصبر، ولكن عندما يكون هناك أطراف اخري فإن خطر العدوى يكون مرتفع بشكل خاص".
"لهذا السبب علينا أن نجرب الآن بشكل خاص في موسم الأعياد لمنع العدوى. لا يتعين علينا توقع موجة ثانية في الخريف والشتاء. معًا، كمجتمع، يمكننا منع ذلك، كما فعلنا من قبل: كسر الموجة والتحكم في الوباء. "
وأضاف أنه قام أكثر من 15.5 مليون شخص بتثبيت تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا، وتم اختبار اصابة500000 شخص ب COVID-19 الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء الأزمة.