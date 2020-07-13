كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الألماني: يمكننا منع حدوث موجة ثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، اليوم الاثنين، ان المانيا يمكنها منع حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجى فى الخريف اذا ظل الناس يقظين خاصة خلال موسم العطلة الصيفية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال سبان في مؤتمر صحفي إنه من المهم أن نظل يقظين عند السفر للخارج، موضحا انه يشعر بالقلق من الصور التي تظهر المصطافين يحتفلون في مايوركا في نهاية الأسبوع ويتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف "أنا أفهم نفاد الصبر، ولكن عندما يكون هناك أطراف اخري فإن خطر العدوى يكون مرتفع بشكل خاص".

"لهذا السبب علينا أن نجرب الآن بشكل خاص في موسم الأعياد لمنع العدوى. لا يتعين علينا توقع موجة ثانية في الخريف والشتاء. معًا، كمجتمع، يمكننا منع ذلك، كما فعلنا من قبل: كسر الموجة والتحكم في الوباء. "

وأضاف أنه قام أكثر من 15.5 مليون شخص بتثبيت تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا، وتم اختبار اصابة500000 شخص ب COVID-19 الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء الأزمة.

