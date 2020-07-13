كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 6615 إصابة و130 وفاة في الإحصائية السابقة.

وتعود 679 من الإصابات الجديدة و27 من الوفيات إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بـ229357 إصابة مؤكدة، منها 4143 حالة وفاة.

وتماثل 3615 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد منذ تفشي الفيروس 501061 شخصا.

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وأجري في البلاد حتى اليوم 23 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بكورونا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم.