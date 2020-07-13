كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، يوم الأحد، عن تسجيل 411 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجين وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وفي العاصمة طوكيو، تم الإبلاغ عن 206 إصابة يوم الأحد، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تجاوزت فيه الحالات 200 إصابة. كما أبلغت مدينة أوساكا الغربية عن ارتفاع في حالات العدوى، بمقدار 32 حالة.

لا يشمل هذا الرقم 62 حالة تم اكتشافها في القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا في الفترة من 7 إلى 12 يوليو، وجميعهم أفراد أمريكيون وعائلاتهم، وفقًا لحكومة أوكيناوا المحلية.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 22،580 اصابة مع 995 حالة وفاة.

وفي الوقت نفسه، سجلت الهند أعلى قفزة لها على مدار 24 ساعة في حالات الاصابة ب Covid-19 حتى الآن، مع الإعلان عن 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وقالت وزارة الصحة إن القفزة الأخيرة ترفع إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد إلى 878،254 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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إجمالا، يوجد في الهند حاليًا 301609 حالة نشطة ؛ وتعافى أكثر من 550 ألف شخص منذ أن كانت الاختبارات إيجابية.

وفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، تم إجراء 11.8 مليون اختبار في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، اعلنت الهند عن 28،637 حالة إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد – وكان هذا اليوم الرابع على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا للعدوى.

سجلت الهند الآن ما لا يقل عن 849553 حالة اصابة بمرض Covid-19، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء البرازيل أو الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، هناك 292،258 حالة نشطة، بينما تعافى 534،620 مريضا، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

كما توفي ما لا يقل عن 22،674 شخص بسبب الفيروس.

وطبقا للمسؤولين، فإن ولاية ماهاراشترا الغربية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا في الهند حيث سجلت 246،660 حالة إصابة و10،116 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

