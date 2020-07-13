عاجل.. السلطات تعمم إجراءات الحجر المشددة في كافة تراب طنجة.. وتعلق النقل العمومي من أو في اتجاه المدينة

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، عن توسيع تدابير الإغلاق التي شملت عددا من أحياء مدينة طنجة، مساء أمس الإحد، بسبب بؤر وبائية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الداخلية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إنه سيتم توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل كافة المجال الترابي للمدينة، ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأضافت الوزارة اليوم، أنه تقرر تعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من أو في اتجاه مدينة طنجة.

يشار إلى أنه بعد تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء مدينة طنجة، قررت وزارة الداخلية، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية وإغلاق المنافذ المؤدية للمناطق المستهدفة بالمدينة، ابتداء من يوم الأحد 12 يوليوز 2020 عند منتصف الليلة أمس.

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وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أمس، أن تشديد المراقبة يتم من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”.

وتشترط الداخلية على سكان الأحياء التي شملها الإغلاق، عند مغادرة مقرات السكن، استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من طرف رجال وأعوان السلطة، كما اتخذت قرار إغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية.

وفي ذات السياق، تقرر إغلاق الأسواق والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…) على الساعة الثامنة مساء.