إصابات كورونا الجديدة بـ7 جهات وعدد الحالات النشطة في أدنى مستوى منذ أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي كشفت عن 76 حالة إضافية، في عدد من جهات المملكة.

وسجلت أكبر حصيلة في جهة مراكش آسفي والتي اكتشفت بها 49 حالة جديدة، تليها جهة فاس مكناس بـ12 حالة جديدة، و5 حالات لكل من جهة الشرق والرباط سلا القنيطرة، فيما سجلت 4 حالات بطنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهة كلميم واد نون والعيون الساقية المحراء.

أما باقي الجهات الخمسة فلم تسجل أية حالة إصابة جديدة خلال 16 ساعة الماضية.

Advertisements

كما سجلت مختلف أقاليم المملكة وعمالاتها 393 حالة شفاء جديدة ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 12676 حالة أي بنسبة 80.1 بالمائة.

بالمقابل سجلت 3 حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدأ الأزمة إلى 253 حالة.

وبذلك تراجع عدد الحالات قيد العلاج بـ320 حالة منذ مساء أمس لينحدر إلى 2892 حالة بمختلف مراكز الإستشفاء، وهو أدنى مستوى مسجل منذ أسبوعين.