بزعم قتل شرطي: محكمة بحرينية تثبت حكم الإعدام بحق رمضان وموسى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق شابين أدينا بقتل شرطي في تفجير في عام 2014 ضمن سلسلة من الاضطرابات الداخلية، في قضية شابتها اتهامات بانتزاع الاعترافات بالتعذيب.

وبهذا القرار، أصبح حكم الإعدام بحق الناشطَين محمد رمضان وحسين موسى نهائيا، ويحتاج فقط إلى تصديق الملك. وأثارت أحكام الإعدام في البحرين عاصفة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وقد أثارها مجلس اللوردات البريطاني الأسبوع الماضي، داعيا الحكومة إلى الضغط على البحرين لإرجاء الحكم بحق الرجلين.

وجدد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، عبر "تويتر"، اليوم الإثنين، رفضه لأحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة بحق سجيني الرأي محمد رمضان وحسين موسى، مؤكدا أنه نتاج محاكمة غير عادلة، كان التعذيب سيد الأدلة فيها وهو ما أكدته حتى التحقيقات الرسمية. وأضاف "بهذه الأحكام الصادرة، ارتفع عدد من أصبح حكم الإعدام التعسفي بحقهم نهائيا وباتا في محكمة التمييز إلى 12 سجين رأي محتجزا تعسفياً في البحرين.

وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق الشابين، بعدما أعيدت محاكمتهما إثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفرا خلال مجريات المحاكمة الأولى، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه قد يكون يحمل أدلّة على وجود تعذيب.

وقال بيان صادر عن المحامي العام إن "محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".

وكانت محكمة التمييز أسقطت حكمي إعدام بحقهما في تشرين الأول/أكتوبر 2018 استنادا إلى التقرير الطبي الذي لم يكن متاحا خلال المحاكمة الأولية.

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ولم تفصح السلطات عن طبيعة التقرير، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أنه "يؤيد مزاعم (...) بالتعذيب".

ولكن رغم ذلك أعادت محكمة استئناف في كانون الثاني/يناير 2020 إدانتهما وحكم الإعدام الصادر بحقهما، قبل أن تثبته محكمة التمييز للمرة الثانية.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت الأسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام "رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف".

ودان "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن في بيان الحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين موسى. وأكد الناشط سيد أحمد الوداعي، في تغريدة عبر تويتر أن "حكم الاعدام أصبح نهائيا وفي انتظار تصديق الملك".

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث الربيع العربي، وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها ون بادر لحركة الاحتجاج، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، لاحقت السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.