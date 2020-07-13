كوريا الجنوبية: عقار "ريمديسيفير" يحسّن حالة كورونا من كل ثلاثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحية في جنوب كوريا أن عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" حسّن حالة واحدة من كل ثلاثة مرضى بفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى للعقار أم لعوامل أخرى مثل مناعة المريض وعلاجات أخرى.

وتصدّر عقار "ريمديسيفير" المساعي العالمية لعلاج فيروس كورونا بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في تقصير فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

وأضافت دول كثيرة من بينها كوريا الجنوبية العقار إلى قائمة علاجات المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ولم يحصل أي لقاح على مصادقة حتى الآن.

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وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت الماضي نتائج 27 مريضا عولجوا بـ"ريمديسيفير" في مستشفيات مختلفة.

وقال نائب مدير المراكز الكورية، كوون جون ووك في إفادة إن "حالة تسعة مرضى تحسنت فيما لم يطرأ أي تغير على وضع 15 بينما ساءت حالة ثلاثة".

وأضاف أن هناك حاجة لإجراء المزيد من التحليل لاستنتاج مدى فائدة "ريمديسيفير".