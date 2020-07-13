"آبل" تُدخل نظارة الواقع المعزز إلى المرحلة التجريبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دخلت نظارات الواقع المعزز التي تعمل شركة "أبل" على تصنيعها بالتعاون مع شركة "فوكسكون" التايوانية، مرحلة الإنتاج التجريبي بعد اجتياز عدساتها المستقطبة وشبه الشفافة مرحلة النموذج الأولي قبل شهرين.

وأوضحت الشركة أن تعطيل أزمة وباء كورونا المستجد للأجزاء الرئيسية من نشاطها التجاري، لن يوقف خططها لإنتاج النظارات التي اعتبرتها أهم منصة تكنولوجية قادمة، مشيرةً إلى أنها تصنّع العدسات الآن لاختبارها بعد أن استغرق تطويرها في "فوكسون" 3 أعوام.

وأضافت الشركة أن العدسات على بُعد عام أو عامين على الأقل من دخول مرحلة الإنتاج الضخم، ويتماشى هذا التوقيت أيضًا مع شراء "أبل" شركة العدسات الناشئة (Akonia Holographics) المتخصصة في الكريستال السائل الذي سيُستخدم على شاشات السليكون لعرض الصور على عدسات خاصة.

وانتقلت عدسات نظارة الواقع المعزز التي تصنّعها "أبل" في مصنع "تشنغدو" جنوب غربي الصين، إلى اختبار التحقق من الهندسة (EVT) للتأكد من مدى ملاءمتها للإنتاج في غرف خالية من الغبار، لأن طبقاتها أكبر قليلًا من الموجودة عادة في النظارات، وتستخدم الاستقطاب لتقديم صور مجسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العدسات التي تصنّعها "أبل" حاليًا مخصصة لأجهزة الواقع المعزز القادمة من "أبل"، ولا يزال مبهمًا ما إذا كانت مخصصة للنظارة الثورية (Apple Glasses) التي ستُطلَق بحلول عام 2023.