صحيفة: ما يمر يوم إلا ويكون فيه للإمارات سبق جديد ونجاح في الكثير من القطاعات

الإثنين 13 يوليه 2020

كتبت صحيفة إماراتية، تمضي دولة الإمارات وهي تسجل باعتراف العالم أجمع مسيرة متفردة في تعزيز المكتسبات وتحصينها ورفد التنمية بكل ما يرسخ قوة الاندفاع لتقدم الوطن، ونادراً ما يمر يوم إلا ويكون فيه سبق جديد ونجاح في الكثير من القطاعات الأساسية والهامة، فضلاً عن مواقف راسخة ومبدئية وثابتة تقوم على دعم حقوق الشعوب وتأكيد أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومنع التدخل وإنجاز حلول سياسية للأزمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، بالإضافة إلى مسيرة إنسانية لها أبلغ الأثر في دعم عشرات الشعوب الشقيقة والصديقة.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين ، بالكاد 48 ساعة تفصل العالم أجمع عن إطلاق " مسبار الأمل " في رحلة تاريخية إلى المريخ، والتي تكتسب أهميتها من أن التصميم والعزيمة الوطنية واصلا القيام بها لتتم في موعدها المقرر رغم التحدي العالمي الناجم عن فيروس " كورونا " وتداعياته، وذلك بجهود وطنية خالصة قادها عدد من أبناء الوطن الذين يعتبرون موضع فخر واعتزاز الجميع، ثم كان تصدر الإمارات للعالم العربي في مؤشر الخدمات الذكية والثامنة عالمياً، في بيان جديد لمسناه جميعاً خاصة خلال الجائحة حيث بينت مسيرة سنوات من العمل والاستعداد والبناء في الإنسان والبنية التحتية اللازمة والتي تم استثمارها بالشكل الأمثل خلال الفترة الجارية حيث كان العمل والتعليم عن بعد والكثير من الخدمات التي لم تتأثر بالظرف الطارئ.

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وتابعت كذلك تستمر المواجهة في حصار " كوفيد19 " ومواصلة الحياة الطبيعية مع الإجراءات الاحترازية ، حيث تتجه أنظار العالم إلى مساعي الإمارات وأبحاثها التي أثمرت بشائر بقرب القضاء على الفيروس والوصول إلى علاجات متقدمة ولقاح مع نهاية العام الجاري أو بداية العام 2021 كحد أقصى، مع إدارة قوية جداً للأزمة تمكنت من تقليص الإصابات وباتت حالات الشفاء تتضاعف قياساً على الحالات الجديدة المسجلة بوجود آلية فريدة تم التعامل من خلالها برعاية وإشراف مباشرين من القيادة الرشيدة.

و لفتت إلى أن أغلب مستشفيات الدولة اليوم قد باتت خالية تماماً من الإصابات في تأكيد لقوة العمل والمساعي العظيمة التي قام بها خط الدفاع الأول وهو ما أكسبهم فخر القيادة والوطن وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات الطاهرة، وجعلهم يحظون باكتساب اعتزاز الجميع وتأكيد أهمية دورهم في هذه الفترة التاريخية من عمر الإمارات والعالم.

وقالت "الوطن" في الختام كذلك كانت التعديلات في هيكلية حكومة الإمارات عبر تعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع الطوارئ والتعامل مع جميع التحديات والتمكن بشكل أكبر من مواكبة المطلوب في الحاضر ومفاتيح المستقبل الذي باتت الدولة من صناعه مبكراً لغد الإنسان ومستقبل البشرية في كل مكان