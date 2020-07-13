المشتركة تفشل محاولة تسلل انتحارية للمليشيا الحوثية في حيس جنوب الحديدة

الإثنين 13 يوليه 2020

أفشلت القوات المشتركة، محاولة تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية في مديرية حيس جنوب الحديدة، فيما عاودت المليشيات قصف منازل المواطنين.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات اللواء 11 عمالقة خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع اللواء من جهة مثلث العدين شمال غرب حيس.

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وأضاف المصدر أن قوات اللواء افشلت محاولة التسلل الحوثية وأوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى تكبيدها خسائر فادحة.

وذكر المصدر أن المليشيات عادوت الانتقام بقصف منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري بقذائف الهاون الثقيل، بعد خسارتها الفادحة مع قوات اللواء 11 عمالقة.

وتستمر مليشيات الحوثي بزج مقاتليها والمغرر بهم إلى جبهات الحديدة التي تتحول إلى محارق تلتهم عناصرها دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر ولو إعلامياً.