شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 3 وفيات و614 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 393 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيانه الصحفي اليومي، إن عدد الحالات التي ترقد في العناية المركزة بلغ 148 حالة.
وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 746 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 45356 حالة.
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