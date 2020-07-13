الاتصالات تعزو ضعف الانترنت إلى سببين

أرجعت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، ضعف خدمة الانترنت في العراق إلى سببين أحدهما التقنيات المستخدمة، في حين أشارت إلى إمكانية تحقيق إيرادات مالية كبيرة في حال الاعتماد على "خطط جريئة".
وقال مدير مديرية البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود، إن "الاعتماد على خطط جريئة غير تقليدية لاتخاذ القرارات الخاصة باستعمال تقنيات جديدة، وتفعيل مشاريع الترانزيت، يمكن أن يحقق إيرادات مالية كبيرة للدولة".
وأضاف محمود في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته الخليج 365، أن "مشاريع الأتمتة تم التوقيع عليها في زمن الحكومة السابقة، وما زالت قيد الإنجاز".
وفيما يخص ضعف خدمة الانترنت، قال محمود إن أهم الأسباب "التقنيات المستخدمة والأسعار"، موضحاً أن "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات حددتا معالجات لهذا الموضوع أهمها تخفيض أجور البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية (ftth LTE 4g )".
وأضاف محمود في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته الخليج 365، أن "مشاريع الأتمتة تم التوقيع عليها في زمن الحكومة السابقة، وما زالت قيد الإنجاز".
وفيما يخص ضعف خدمة الانترنت، قال محمود إن أهم الأسباب "التقنيات المستخدمة والأسعار"، موضحاً أن "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات حددتا معالجات لهذا الموضوع أهمها تخفيض أجور البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية (ftth LTE 4g )".
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