الأمن الوطني يحبط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في بابل

أحبط جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، محاولة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة بابل.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إحدى مفارزه في بابل تمكنت من ضبط عجلات لتهريب المشتقات النفطية عبر نصب كمين لهم واعتقال مالكيها اثناء عملية النقل".
وأوضح البيان، أن "تنفيذ الواجب جرى بناء على موافقات قانونية بعد ورود معلومات من أحد المواطنين، إذ تم تدوين اقوال المتهمين إبتدائياً وصُدِقَت من قبل الجهات القضائية المختصة".
وأوضح البيان، أن "تنفيذ الواجب جرى بناء على موافقات قانونية بعد ورود معلومات من أحد المواطنين، إذ تم تدوين اقوال المتهمين إبتدائياً وصُدِقَت من قبل الجهات القضائية المختصة".
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