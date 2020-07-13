ضبط كدسين للعتاد في صلاح الدين وكركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، عن ضبط كدسين للعتاد في صلاح الدين و كركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية كدسا للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين".
واوضحت، أن "الكدس احتوى على قاذفة RBG7 عدد 1، وصاروخ قاذفة 40 ملم ضد الدروع، وصاروخ قاذفة ضد الأشخاص عدد 3، وحشوات دافعة عدد 4، وصاروخ بويد كهربائي 40 ملم عدد 1، وصاعق رمانة حرارية عدد 5، وفتيل تفجير كوارتز 3 متر، واطلاقات BKC عدد 150 إطلاقة".
واضاف، تم ايضا "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في محافظة كركوك احتوى على ٦ عبوات قمعية معدة للتفجير"، مؤكدة انه "تم إتلاف المواد المتفجرة دون حادث يذكر".
واوضحت، أن "الكدس احتوى على قاذفة RBG7 عدد 1، وصاروخ قاذفة 40 ملم ضد الدروع، وصاروخ قاذفة ضد الأشخاص عدد 3، وحشوات دافعة عدد 4، وصاروخ بويد كهربائي 40 ملم عدد 1، وصاعق رمانة حرارية عدد 5، وفتيل تفجير كوارتز 3 متر، واطلاقات BKC عدد 150 إطلاقة".
واضاف، تم ايضا "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في محافظة كركوك احتوى على ٦ عبوات قمعية معدة للتفجير"، مؤكدة انه "تم إتلاف المواد المتفجرة دون حادث يذكر".
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