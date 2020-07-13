الزراعة: خطط لزراعة مليون دونم بالحبوب ونباتات مقاومة للبيئة

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن خطط لزراعة مليون دونم بالحبوب، وزراعة النباتات المقاومة للظروف البيئية كالزيتون والفستق الحلبي.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن هناك "خططاً مستقبلية لاستثمار مليون دونم بزراعة محاصيل الحبوب وإقامة مشاريع بستنية مثل زراعة النباتات المقاومة للظروف البيئية كالزيتون والفستق الحلبي".
وأضاف، أن "ارتفاع نسب الإنتاج جاءت بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لإسناد الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم وإرشادهم إلى اتباع أسس تحددها الوزارة والأخذ بنظر الاعتبار نوعية الترب وأسلوب السقي والمساحات المزروعة وذلك لتنوع المناخ والترب في شمال وغرب البلاد عنه في الوسط والجنوب".
وأوضح، أن "هدف الوزارة زيادة وحماية المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وامتصاص البطالة وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومنحهم الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية".
وأشار القيسي، إلى أن "منع الاستيراد جاء لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي والعمل على فرض قيود أو ضرائب على المنتج المستورد وتسعى الوزارة إلى تشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من الفائض من المنتجات الزراعية في أوقات ذروة الإنتاج".
وأضاف، أن "ارتفاع نسب الإنتاج جاءت بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لإسناد الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم وإرشادهم إلى اتباع أسس تحددها الوزارة والأخذ بنظر الاعتبار نوعية الترب وأسلوب السقي والمساحات المزروعة وذلك لتنوع المناخ والترب في شمال وغرب البلاد عنه في الوسط والجنوب".
وأوضح، أن "هدف الوزارة زيادة وحماية المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وامتصاص البطالة وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومنحهم الأسمدة والبذور واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية".
وأشار القيسي، إلى أن "منع الاستيراد جاء لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي والعمل على فرض قيود أو ضرائب على المنتج المستورد وتسعى الوزارة إلى تشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من الفائض من المنتجات الزراعية في أوقات ذروة الإنتاج".
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