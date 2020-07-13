أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافة ودار استراحة وزورقين لتنظيم "داعش" في ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي عثرت، صباح اليوم، على مضافة ودار استراحة وزورقين لداعش في الطبج على اطراف جلولاء شمال شرق ديالى". جدير بالذكر أن القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي باشرت، اليوم الاثنين، باليوم الثالث من عمليات "أبطال العراق الرابعة" في ديالى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي: ضبط مضافة ودار استراحة وزورقين لداعش في أطراف جلولاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.