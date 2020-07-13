وتابعت الدائرة أنَّ "تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة والمعلومات التي قدمتها إلى القاضي المختص، قادت إلى أن أعضاء اللجنة وهم كل من محافظ نينوى الأسبق وعضو في مجلس المحافظة المنحل ومدير بلديَّة نينوى السابق".
وبينت أن "أمر الاستقدام الصادر بحق رئيس وأعضاء اللجنة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتةً إلى "اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجنة توزيع الأرضي السكنية السابقين في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.