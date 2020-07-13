



هيئة الاعلام والاتصالات بينت رأيها المؤيد لتجديد العقود بحجة تعظيم ايرادات الدولة المالية، لكن مختصون أعربوا عن استغرابهم في أن تعظيم الايرادات لا يأتي إلا مع بقاء نفس شركات الاتصالات الحالية. ويتحدث مواطنون في بابل عن سبب تخلف شركات الاتصالات في العراق عن مستوى التقنيات المقدمة لنفس الشركات في دول اخرى، اضافة الى عدم تضمين العقود بشروط تقنية تنمي من مستوى الخدمات الادارية في دوائر الدولة في مجال الحوكمة الالكترونية، وهو ما يؤكد الشكوك التي تكتنف ملف هذه الشركات.هيئة الاعلام والاتصالات بينت رأيها المؤيد لتجديد العقود بحجة تعظيم ايرادات الدولة المالية، لكن مختصون أعربوا عن استغرابهم في أن تعظيم الايرادات لا يأتي إلا مع بقاء نفس شركات الاتصالات الحالية. تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بسبب رداءة الاتصالات... رفض واسع في بابل لتجديد عقود شركات الهاتف النقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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