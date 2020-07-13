إيران تعلن اعتقال خلية "معارضة وتجسس" بلا تفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقال مجموعة أشخاص في محافظة كرمان (جنوب شرق) بزعم تورطهم في الجاسوسية ومعارضة النظام.

وقال أحمد قرباني، رئيس محكمة الثورة في كرمان، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن المعتقلين عناصر لأجهزة استخبارات أجنبية وموالون لمجموعات معادية للنظام، حسب قوله.

وأضاف "قرباني" أن هؤلاء الأشخاص صدر بحقهم حكم قضائي (لم يوضح التفاصيل) في المحكمة الثورية بمحافظة كرمان، حسبما أوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

ولم يقدم المسؤول القضائي الإيراني مزيدا من التفاصيل تتعلق بهوية وعدد المعتقلين وكذلك طبيعة الاتهامات الموجهة لهم أو العقوبة التي حصلوا عليها.

واستطرد أن محكمة الثورة في كرمان استمعت للعديد من القضايا الأمنية والتي انتهت بإصدار حكم قضائي، مشيرا إلى إعدام شخصين هما أحمد يوسفي وآريا جاويدان بدعوى تورطهما لسنوات في جرائم قتل، على حد قوله.

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وطالب نشطاء ومنظمات حقوقية في الخارج مؤخرا برفع مستوى وعي الرأي العام العالمي إزاء الحملة المستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات في إيران، داعين لوضع حد لعمليات القتل والسجن والإعدام في البلاد.

وأثار صدور عدة أحكام بالإعدام بحق مجموعة من المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إيران، العديد من ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.

وقمعت السلطات الإيرانية بدموية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الخريف الماضي، رفضا للارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين.

يشار إلى أن ما تعرف بالمحاكم الثورية في إيران أنشئت عام 1979؛ حيث أصدرت مراراً أحكاماً مغلظة بحق ناشطين سياسيين ومعارضين باعتبارهم معادين، من وجهة نظر قضاتها، للنظام الديني المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاماً.