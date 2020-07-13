هل يتزايد خطر الإرهاب بألمانيا؟.. الإخوان كلمة السر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال العامين الماضيين نجحت الشرطة الألمانية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم ينه تهديد التنظيمات المتطرفة في ألمانيا، بل بات مرتفعا خاصة خطر جماعة الإخوان.

إعلام وباحثون يدقون ناقوس خطر الإخوان في فرنسا

ويحذر توماس هالدنوانغ، رئيس مكتب حماية الدستور، "الاستخبارات الداخلية" من الاستهانة بالخطر الذي يشكله المتطرفون، لافتا إلى أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في البلاد.

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه إر دي"، عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (قيادة الشرطة الألمانية)، قوله إن "أعداد عناصر الإخوان المسلمين تزايدت بشكل كبير في ألمانيا".

وتابع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه "وبشكل عام، تزايد عدد المنتمين لكل جماعات الإسلام المتطرف في ألمانيا بنسبة 5.5٪".