صحيفة: «مسبار الأمل» الإماراتي رسالة أمل للعالم وإلهام للعالم العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن أول مسبار عربي ينطلق إلى المريخ، وفق عدٍّ تنازلي عربي لأول مرة في التاريخ، ليعلن عن قفزة عربية تاريخية تمكنت الإمارات من تحقيقها، بدعم القيادة الرشيدة وجهود أبنائها وإرادة صلبة اختصرت مدة الإنجاز إلى ست سنوات، كانت كافية لتحقيق الحلم بالانطلاق نحو الكوكب الأحمر، ومشاركة العالم مسيرته العلمية في الفضاء الخارجي.



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وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، استعدادات نهائية، نحو الموعد المحدد بعد غد الأربعاء، لإطلاق «مسبار الأمل» الذي سيتولى فريق محطة التحكم الأرضية من مركز محمد بن راشد للفضاء متابعته والاتصال به حتى وصوله إلى مدار المريخ، عبر فريق من المهندسين والمختصين الإماراتيين الذين يرقبون منجزاً تاريخياً للوطن هو حصيلة جهد دؤوب وعمل متواصل لسنوات من التحضيرات العلمية واللوجستية.

وأشارت إلى أن المنجز الضخم، يدشن مرحلة مهمة من التعاون العربي في مجال الفضاء، لأهميته في بناء خبرات وكفاءات محلية وعربية، تعززها شراكات الإمارات مع العديد من دول العالم والمؤسسات المختصة في مجال علوم الفضاء، خاصة في ظل العمل على إنجاز أول قمر صناعي عربي «813»، خلال السنوات المقبلة.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن المسبار رسالة أمل للعالم، وإلهام للعالم العربي وشبابه بقدرتهم على استكشاف الفضاء، وإثراء المعرفة البشرية، وتشجيع الابتكار، وبناء الاقتصاد المستدام، وهو النهج الذي تبنته الإمارات للاستثمار في المستقبل ضمن مسيرة تنموية للأعوام الخمسين المقبلة، عنوانها التميز والريادة في مختلف المجالات