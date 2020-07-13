شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية تتجاوز تحديات جائحة “كورونا” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية نموذجاً متميزاً للتعاون والتآزر بين دول العالم في مواجهة الأزمات انطلاقاً من شراكة استراتيجية خاصة تجمعهما للعمل معا لمواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ولتعزيز العمل المشترك تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالخير على شعبيهما.



وجاءت الزيارة الرسمية للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى جمهورية كوريا الجنوبية لتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

ومع الاحتفاء بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.. نقل سموه خلال لقائه معالي كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية قدمتا نموذجا متفردا لشراكة استراتيجية قوية وفعالة ومؤثرة قادرة على تجاوز التحديات وتبني حلول مبتكرة تضمن الاستدامة للأعمال المشتركة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء المشترك بين سموه ومعالي وزيرة خارجية كوريا الجنوبية.. الإعلان عن إجراء “المسار السريع” بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والذي يأتي تماشيا مع جهود البلدين في إيجاد ممر سفر آمن يضمن تسهيل إجراءات الدخول والتأكد من أن الذين يزورون البلدين من أجل نشاط تجاري أو غرض إنساني مهم يمكنهم بدء أنشطتهم على الفور.

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وجاء هذا الإجراء المبتكر كنموذج رائد لقدرة الدول بالتعاون والتآزر والتكاتف على تجاوز تحديات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.. فمن خلال إجراء المسار السريع يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية قبل وبعد السفر بين البلدين مما يساهم في تقليل مدة الحجر الطبي وإستئناف الأنشطة التجارية والإنسانية بين البلدين على نحو سريع وآمن.

كما حملت الزيارة رسالة دعم من كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2020 دبي والثقة في قدرة دولة الإمارات على استضافة نسخة متميزة من هذا المعرض العالمي الذي يقام العام المقبل.

وفي هذا الصدد.. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ترحيب دولة الإمارات بالتزام جمهورية كوريا الجنوبية بالمشاركة بشكل قوي في هذه الفعالية التاريخية والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين للاتحاد.

وحظيت مسيرة الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بتعاون مثمر في العديد من المجالات الهامة مثل الصحة والطاقة والزراعة والأمن والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية كوريا الجنوبية وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بينهما وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

وجاءت زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كأول وزير خارجية يزور جمهورية كوريا الجنوبية منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد لتؤكد متانة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تحظى بدعم لا محدود من قيادتي البلدين.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن فخره وتشريفيه كونه أول وزير خارجية يزور جمهورية كوريا الجنوبية منذ تفشي جائحة “كوفيد 19” مؤكدا أن البلدين يجمعهما علاقات وطيدة ومتميزة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1980 وجرى دعمها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب مع توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018.

وفي ختام هذه الزيارة المهمة تؤكد دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية مضيهما قدما نحو ترسيخ شراكة استراتيجية أعمق وأوسع وأقوى لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى وتبعث رسالة تفاءل للعالم نحو مستقبل مشرق ركيزته التعاون والتآزر في مواجهة التحديات.