شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنصوري يتفقد مركز شرطة القصيص بدبي ويثمن إنجازاته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد يوسف العديدي، مدير المركز، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجيستي، وعدد من الضباط.



واطلع اللواء خليل المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 82% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص خلال عام 2019 وكان المستهدف 80%، وبلغت 100% خلال العام الجاري، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وكان المستهدف 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 5 دقائق فيما كان المستهدف 9 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 7.8 دقائق فيما كان المستهدف 9 دقائق.

كما واطلع اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص مثل برنامج “المجهر الأمني” وبرنامج “ضبط” و”ملفات معلومة” و”التغطية الأمنية”، والتي أدت الى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 18% ، وانخفاض في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 17.3%، وانخفاض بلاغات الشيكات بنسبة 22% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.

وأشاد اللواء المنصوري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 149 مليون درهم بشكل ودي في العام 2019، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 145 مليون في العام 2018.

وثمن اللواء المنصوري جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى خفض البلاغات المرورية بنسبة 6% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، كما انخفضت المخالفات بنسبة 32% في العام الماضي مقارنة بالعام 2018.

كما وقام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في العام 2018 منها السرعة القاتلة، عدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ، ولا توجد بلاغات مرورية مجهولة في العاميين الماضيين.

كما اطلع اللواء المنصوري على جهود فريق عمل القضاء على الأسواق العشوائية، حيث نفذ الفريق 360 حملة نتج عنها ضبط 250 طنا من المواد، وحجز 49 مركبة.

واطلع سعادة اللواء المنصوري على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، والتي أظهرت ارتفاعا في نسبة إسعاد المتعاملين في العام الماضي مقارنة بالعام 2018، وحقق المركز 94.8% في العام 2019 مقابل 93% في العام 2018.

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وبلغ إجمالي المعاملات 69635 معاملة في العام 2019 بواقع 4700 معاملة حضورية و64935 معاملة ذكية.

كما حصل المركز على المركز الأول في مؤشر السعادة الداخلي في النصف الأول من العام الجاري محققاً نسبة 100%، وحقق أيضا المركز الأول في مؤشر المتسوق السري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 96.8%.

السعادة الوظيفية

بلغت نسبة السعادة الوظيفية في المركز 95% للعام الثاني على التوالي متجاوزاً النسبة المستهدفة وهي 93%، كما حقق المركز نسبة 99.7% في نبض السعادة متجاوزاً النتيجة المستهدفة للعام الثاني على التوالي وهي 99%، كما ارتفع عدد المتدربين من منتسبي المركز بنسبة 12% في العام 2019، محققا نسبة 72 % فيما كان المستهدف 44%، حيث التحق 227 متدربا من منتسبي المركز في دورات تدريبية العام الماضي، بينما التحق 202 من المنتسبين في العام 2018، كما ارتفعت نسبة الاقتراحات في العام الماضي بنسبة 55%، حيث بلغ عددها 302 اقتراح، مقابل 135 اقتراح في العام 2018.

المبادرات

وتم استعراض المبادرات التي قام بها المركز خلال العامين الماضيين ومن ضمنها بصمتي تميزي، التقدير والتحفيز، السعادة والايجابية، رضاكم غايتنا، رحلة التميز، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية التي عقدها المركز خلال نفس الفترة ومنها مكافحة الجريمة، أدلة مسرح الجريمة، تحديات إكسبو 2020، الشرطي الذكي، مبادرة عام زايد، ودبي مدينة الأمن والأمان.

التواصل مع الضحية

وثمن سعادة اللواء المنصوري الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصلت الشعبة بنسبة 100% في العام 2019 مع الضحايا بالشقين الجنائي والمروري محققة المؤشر المطلوب خلال سبعة أيام عمل، حيث تم التواصل مع 8511 ضحية من خلال المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والزيارات الميدانية، بينما تواصلت مع 99.6% مع الضحايا بالشقين الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل في العام 2018، حيث تم التواصل مع 10352من خلال المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، والزيارات الميدانية.

إجراءات جائحة كورونا

وشكر اللواء المنصوري خط الدفاع الأول من العسكريين في المركز، تقديراً لتفانيهم في إنجاز مهامهم الميدانية حفاظا على سلامة أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيداً بجهودهم التي كانت على مدار الساعة وفي ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء الفيروس، ومعرباً عن تقديره لهم في خدمة كل إنسان، واهتمامهم الكبير بتعزيز سلامة المجتمع بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع.

من جانبه، قال العميد يوسف العديدي إن المركز سجل 4230 مخالفة جزائية تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 3300 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، و290 مخالفة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي و640 مخالفة للخروج أثناء فترات التعقيم الوطني دون مبرر، وذلك للأشخاص الذين لا تشملهم الاستثناءات.

وأوضح العميد العديدي أن المركز قام بتشكيل فريق عمل فور الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً، وتم وضع خطط لاحتواء الفيروس في منطقة اختصاص القصيص والتي تمتد على مساحة 77 كيلو متراً مربعاً، والمقسمة إلى 12 منطقة، وتم رفع عدد الدوريات إلى 45 دورية، وتقسيم المنطقة إل مناطق العمال، المناطق السكنية ومناطق تواجد الشركات والجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في منطقة العمال ووضع لاصقات بالإرشادات وفق 5 لغات، إضافة إلى توزيع ما يقارب من 300 ألف كمامة وقفاز ومعقم، وكذلك تدخل المركز في حل العديد من المشاكل بين الشركات وموظفيها بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، كما تم التنبيه على العمال بضرورة تحقيق التباعد الجسدي في أماكن العمل، وجرى التأكيد على ضرورة التباعد الجسدي أيضاً في مراكز التسوق، ووضع لافتات إرشادية على الأرض.

كادر

إنجازات عالمية ومحلية حققها المركز خلال 2019

وثمن اللواء المنصوري الإنجازات التي حققها مركز شرطة القصيص خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مساهمة المركز في حصول شرطة دبي على شهادة غينيس للأرقام القياسية كأطول علم على مستوى الدولة، وشهادة غينيس للأرقام القياسية في أكبر عدد من الجنسيات المختلفة للأشخاص الذين حملوا علم الإمارات، إلى جانب تمثيل المركز للقيادة العامة لشرطة دبي في الحصول على المعيار العالمي لتجربة العميل ICX519، وحصول مركز شرطة القصيص على أعلى درجة في معيار التدقيق 92.5% لعام 2019 كأول جهة شرطية في العالم تحقق هذا الإنجاز وفقاً للجنة المقابلة BSI المانحة للشهادة، وتمثيل شرطة دبي أيضاً في الحصول على تصنيف الخمس نجوم كأفضل مركز خدمة “TISSE”، إضافة لحصوله على نتيجة 97.8%، كما ساهم المركز في حصد شرطة دبي لأربعة شهادات عالمية وهي Stevie” – Smart 5 – BFQ – EFQM” كأفضل جهة شرطية على مستوى العالم في إسعاد المتعاملين لعام 2019.

الإنجاز على مستوى الدولة

وعلي صعيد الدولة، فقد مثّل المركز وزارة الداخلية كأفضل مركز شرطة شامل ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ومساهمة المركز في فوز شرطة دبي 6 مرات متتالية في القمة الحكومية على المركز الأول عن أفضل تطبيق ذكي في إسعاد المتعاملين.

ساهم مركز شرطة القصيص في حصول القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2019 التي تمنحها منظمة “غريت بليس تو وورك” (Great Place to Work)، وساهم المركز في فوز شرطة دبي ضمن مبادرة مركز الشرطة الذكي التابعة للشرطة براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2018، إضافة لمساهمته في حصول شرطة دبي على المركز الأول في سعادة المتعاملين على مستوى حكومة دبي بنسبة 92.5%.