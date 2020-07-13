شكرا لقرائتكم قصف تركي مدفعي على قرى في دهوك العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت تركيا، اليوم الاثنين، قرى كردية في شمال العراق بـ15 قذيفة مدفع، كما استهدفت أطراف جبل خامتير الاستراتيجي بمحافظة دهوك العراقية.

ونشبت حرائق في مزارع وممتلكات سكان القرى الكردية العراقية جراء القصف التركي.

كما استهدفت تركيا مواقع عراقية بصاروخين في ناحية دركار الحدودية.

من جهتها، أكدت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية أن "تركيا تحاول السيطرة على منطقة جبلية في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في دهوك".

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وبدأت الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم "عملية المخلب النمر"، في 17 يونيو/حزيران الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمال العراق.

منذ ذلك الوقت، قتل عدد من المدنيين العراقيين، فيما ضربت طائرات تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني، وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمال العراق.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.