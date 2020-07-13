استهداف منشأة نفطية في جازان بالسعودية .. والحوثيون يعلنون مسئوليتهم

أعلنت القوات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية في اليمن اليوم الاثنين 13 يوليو، أنها أصابت منشأة نفطية كبيرة في منطقة صناعية بمدينة جازان جنوب السعودية، في إطار عملية شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية الليلة الماضية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ و6 طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلا باتجاه السعودية.

وكانت منشأت نفطية في بيق وحريض يتبعان شركة أرامكو السعودية تعرضا لهجوم صاروخي بطائرة مسيرة في 14 سبتمبر الماضي.