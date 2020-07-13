عاجل.. 3 وفيات و76 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 15821 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 15821 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 76 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 12676 حالة، بعد تسجيل 393 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 869262 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.