لقاء قيادات الـPAM والـPJD.. العثماني: ناقشنا أسباب توتر العلاقة بين الحزبين

في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، مع قيادات الأحزاب الأخرى، التقى وهبي مساء أمس، مع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بحضور قياديين بالحزبين.

وقال سعد الدين العثماني عقب اللقاء، إن اللقاء عرف مناقشة الظرفية السياسية والمرحلة التي نعيشها، وكذا طبيعة العلاقة بين الحزبين.

وذكر الأمين العام لحزب “المصباح”، بحسب الموقع الرسمي للحزب، أن اللقاء أكد على أهمية الانفتاح على الحوار لمعرفة أسباب التوترات التي ميزت العلاقة بين الحزبين، طيلة المراحل الماضية، وكذا معالجتها.

وتابع العثماني، “نحن نرى أن مستقبل المشهد الحزبي بالمغرب، يجب أن يكون متنوعا، فيه أحزاب سياسية مستقلة، ذات قرار سياسي مستقل، مواطنة، تخدم مصالح المواطنين”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه تم التأكيد على أهمية الالتزام الجماعي بممارسة سياسة نبيلة، لمصلحة الوطن والمواطنين، مبرزا أنه تم التأكيد على الالتزام الأخلاقي في التعامل فيما بين الحزبين.