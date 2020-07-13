طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار شيئا ما إلى حار فوق السهول الداخلية وسوس والجنوب-الشرقي وجنوب المملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب بالسواحل والسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية. كما ستظهر سحب غير مستقرة مع نزول قطرات مطرية أو بروز رعد فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، مع قطرات خفيفة أحيانا بالواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء شرقية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الغربي أو من الشمال بالسهول الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال أو أحيانا متقلبة بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي، وكذا بشرق الأقاليم الجنوبية وداخل سوس، وما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسهول الأطلسية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 41 و 46 درجة بكل من داخل منطقة سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والسايس، والسهول غرب الأطلس، وما بين 34 و 41 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، وجنوب المنطقة الشرقية وبالمتبقي من السهول الداخلية، وما بين 30 و 35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.