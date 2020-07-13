الصحة الفلسطينية: 298 إصابة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، و21 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية ظهر اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 21 حالة تعاف، منها 11 في بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس. وعن الحالة الصحية للمصابين، ذكرت الوزارة أن 16 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، عن وفاة مواطنة (60 عاما) من بيت أولا في محافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بينما أوضحت أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 6036، وعدد حالات التعافي 1258، وعدد حالات الوفاة 41.

ووفقا لبيان فإن الإصابات الجديدة جاءت على النحو التالي: محافظة الخليل 193 إصابة، 87 منها في مدينة الخليل، وحالتان في حلحول، و31 في يطا، وحالة في تفوح، و37 في دورا، وحالتان في السموع، و7 في الظاهرية، و4 في بيت أمر، و12 في بيت كاحل، وحالتان في مخيم الفوار، وحالة في الشيوخ، وحالة في صوريف، وحالة في بيت عوا، وحالتان في خاراس، و3 في إذنا.

وفي مدينة القدس 55 حالة، وفي محافظة رام الله والبيرة إصابتان واحدة في مدينة رام الله، والثانية في دير عمار، وفي مدينة طولكرم إصابة واحدة، وفي محافظة بيت لحم 29 إصابة، منها 19 في مدينة بيت لحم 19، وحالتان في أرطاس، و5 في الولجة، وحالتان في الخضر، وحالة في بيت جالا، وإصابة واحدة في كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأخرى في مخيم جنين، وثلاث إصابات في مدينة نابلس، و11 في مدينة أريحا، وحالتان في مدينة قلقيلية.