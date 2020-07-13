مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يصعد من حملات الاعتقال بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وتقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات مجموعات المستوطنين، الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية عند باب المغاربة قبل اقتحامهم ساحات الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

واجتمع في ساحات الأقصى، أمس الأحد، 40 حاخاما بقيادة ما يسمى برئيس "معهد المعبد" ومؤسس فكر جماعات الهيكل المزعوم الحاخام يسرائيل أرائيل.

ووقع قرابة 58 حاخاما من جميع أنحاء العالم، وقعوا على فتوى تجيز وتحث على اقتحام الأقصى وتدنيسه.

كما أطلقت ما تسمى بمؤسسة "طلاب لأجل الهيكل" حملة تبرعات لدعم برامجهم التهويدية واقتحامهم للمسجد الاقصى اليومي.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال لمجموعات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، تمارس التضييق والخناق على المقدسيين وتتبع معهم إجراءات من شأنها إبعادهم عن المدينة، مستغلة حالة الطوارئ والإجراءات التي تتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى 48 مبعدا، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى.

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ميدانيا على صعيد المداهمات والتفتيشات، اقتحمت قوات الاحتلال بيت الأسير الشاب معتز وليد شويكي 18 عامًا في حي الثوري في القدس واستولت على عدد من محتويات المنزل.

وفي جنين اعتقل الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب غرب جنين وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي أبو صلاح، حسان رمزي أبو صلاح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وصادرت أجهزة الهواتف وحاسوبه الخاص.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

كذلك اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد سالم صباح خلال اقتحام بلدة تقوع، والشابين محمد نواورة وحذيفة عبيات من بيت لحم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد كريم أبو عيشة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في منطقة بئر المحجر بالخليل، واعتقلت أيضا الشاب رمزي الهيموني من منطقة واد أبو كتيلة من نفس المحافظة.