كورونا: شطاينتس يدفع نحو الإغلاق وأصوات تدعو لتعليق التقييدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عكست تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والارتفاع المتواصل بالإصابات والوفيات بظل التحذيرات من تفشي الفيروس، عمق الأزمة وحالة التخبط حيال رفع التسهيلات أو إلغاء بعض التقييدات أو فرض إغلاقات جزئية على بعض البلدات، وأيضا التلميح لإمكانية فرض الإغلاق الشامل.

وتأتي هذه التصريحات والمواقف، عشية الاجتماع الذي تعقده، اليوم الإثنين، لجنة كورونا في الكنيست، حيث ستصوت على إعادة فتح معاهد اللياقة البدنية وبرك السباحة، بعدما كانت الحكومة قررت إغلاقها، الأسبوع الماضي، في أطار أنظمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووسط التباين بالمواقف، وتوجه أعضاء المعارضة للتصويت ضد قرار الحكومة بشأن التقييدات على برك السباحة ومعاهد اللياقة البدنية، هدد أعضاء في حزب الليكود بالإطاحة برئيس لجنة كورونا في الكنيست، يفعات بيطون، في حال تم التصويت ضد قرار الحكومة وسمحت برفع التقييدات عن برك السباحة ومعاهد اللياقة البدنية.

وتوجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رسميا إلى رئيسة لجنة كورونا في الكنيست، وطالبها عدم التصويت ضد قرار الحكومة بشأن رفع التقييدات، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية "كان" عن مصدر في حزب الليكود قوله "في حال صوتت اللجنة على فتح برك السباحة ومعاهد اللياقة البدنية، سنقوم بتغيير رئيس اللجنة".

من جانبه، أعرب نائب وزير الصحة يوآف كيش، عن معارضته لرفع الحظر المفروض على برك السباحة وقاعات اللياقة البدنية، قائلا "أتوجه لأعضاء لجنة كورونا، في حال توجهنا إلى الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين آخرين، فإن المسؤولية ستكون على أولئك الذين لم يمنعوا التجمهر".

وأضاف نائب وزير الصحة ​​"لدينا موجة ثانية، ووفقا لجميع التقديرات والبيانات ستكون أسوأ من الأولى، وعليه نحن في الوزارة نحاول الحد منها ووقفها، ونصر في الحكومة على مواقفنا لمنع التجمهر".

إلى ذلك، زعم مسؤولون بالليكود أن نتنياهو نفسه أعطى الضوء الأخضر لإلغاء الحظر المفروض على فتح برك السباحة وقاعات اللياقة البدنية، وأن الائتلاف الحكومي سيكون قادرا على الموافقة على استبعاده هذه القطاعات من التقييدات التي حددتها الحكومة، بغض النظر عن الاتفاق مع المعارضة.

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وفي ظل الخلافات والتباين بالموقف بشأن التقييدات وتعليق التسهيلات، دعا وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إلى فرض إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوعين، وذلك ليتسنى الحد من انتشار وتفشي الفيروس.

وعن الأسباب التي دفعته للمطالبة بالإغلاق، قال شطاينتس "من الأفضل معالجة الأمر بشكل فوري وإنهاء تفشي الفيروس"، مبينا بأنه يقصد الإغلاق مع السماح بالخروج إلى أماكن العمل.

وأوضح أن انعدام الطيران مع العالم والانقطاع عن الفضاء والعالم الخارجي يشكل خطورة اقتصادية، مشيرا إلى أنه في الأسابيع المقبلة من المرجح تقليل عدد الإصابات، الأمر الذي سيسمح بتجديد حركة الطيران، التي تعتبر في غاية الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي.

وحذر من استمرار الوضع القائم، قائلا إن "الجمهور يرى أعداد المصابين ويبدي مخاوف وخشية من التسوق والاستهلاك، وعليه يجب علينا تقليل عدد الإصابات والحد من العدوى من أجل تحسين الاقتصاد".

ويعتقد شطاينتس أنه تم ارتكاب خطأ عندما تم رفع القيود وإلغاء الإغلاق بشكل فورين قائلا "أعترف، خطأ تم ارتكبه عندما تم رفع القيود في الحال، نحن نعي الآن أننا فتحنا السوق بسرعة كبيرة، وسمحنا بالتجمهر والتجمعات".

ويرى أنه يجب على الحكومة العمل من أجل تقليل عدد الإصابات من معدل 1500 إصابة يومية إلى عشرات الإصابات في اليوم، مشددا على ضرورة استخلاص العبر من أجل النهوض بالاقتصاد وإعادة فتح المجال الجوي مع دول العالم.