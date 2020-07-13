فريق كسيفة يصعد رسميا إلى الدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، وبشكل رسمي عن صعود فريق كسيفة إلى مستوى الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، في أعقاب تفكك أحد الفرق في الدوري.

وكان فريق كسيفة قد أنهى الموسم الماضي في وصافة الدرجة الثانية بالمنطقة الجنوبية "ب"، برصيد 57 نقطة.

وقال مدير الفريق، عدنان العمور، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "بفضل الله تلقينا نبأ صعودنا إلى الدرجة الأولى بشكل رسمي من قبل الاتحاد العام لكرة القدم، ومن هذا المنطلق نؤمن أن من جد وجد ومن زرع حصد وهذه ثمرة جهدنا في نهاية المطاف".

وتابع أن "الدرجة الأولى لن تكون النهاية أمامنا، إذ سنقوم بكل ما بوسعنا من أجل تجهيز فريق يليق بمنطقة النقب، حتى الوصول إلى الدرجة الممتازة أو العليا".

Advertisements

وأشار إلى أننا "كنا على علم مسبق بإمكانية صعود الفريق بسبب تفكك أحد الفرق في الدرجة الأولى، وقد استحقينا الصعود نظرًا لما قدمناه وحققناه على مدار الموسم الماضي".

وأضاف "هدفنا في الموسم القادم هو البقاء بشكل مشرف في الدرجة الأولى، حتى نتعرف عليها بالشكل المطلوب، ثم سنقوم بتحديد خططنا المستقبلية فيما بعد".

وأكمل أننا "تلقينا دعما كبيرا من قبل الجمهور الذي كان يحضر بأعداد كبيرة إلى الملاعب، وهم بالنسبة لنا اللاعب رقم 12 بالفريق، ومن هنا إذ نهديهم هذا الصعود وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم".

ورأى العمور في ختام حديثه أن "فيروس كورونا لن يشكل عائقا أمام الفريق، ولو كان كذلك فسيكون تأثيره على كافة الفرق دون استثناء، ومن ناحيتنا فقد بدأنا استعداداتنا للموسم القادم إذ سنقوم بجلب لاعبين مجربين من أجل تحقيق هدفنا بالبقاء".