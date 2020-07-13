إغلاق قسم بمستشفى الجليل الغربي بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، قسم الأمراض الباطنية "أ" لمدة 11 يوما، إثر إخراج العديد من طاقم القسم إلى الحجر الصحي: وذلك بقرار من مدير المستشفى د. مسعد برهوم.

وصرح الناطق بلسان المستشفى، اليوم الاثنين، أن قرار إغلاق القسم جاء إثر ظهور عوارض تنفسية وتدهور في حالة مريض (80 عاما)، أثبتت الفحوصات التي أجريت له بأنه مصاب بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى قسم كورونا التي أعيد فتحه بالمستشفى في هذه الأيام.

وتقرر في أعقاب تحقيق أجرته الوحدة لمنع التلوث، إخراج عشرات من طاقم العاملين الذين انكشفوا على المريض المذكور، وستُجرى لهم فحوصات كورونا، وفقا للأنظمة المتبعة.

وأكد المستشفى أنه بالنسبة للمرضى الذي كانوا يخضعون للعلاج في القسم الباطني "أ"، ولم ينكشفوا للمصاب بفيروس كورونا، فجرى نقلهم للعلاج في أقسام أخرى، وأغلق القسم المذكور بشكل مؤقت، من أجل التعقيم والتنظيف. كما جرى إبلاغ وزارة الصحة بإغلاق القسم وملابسات الحدث.