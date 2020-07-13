شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة باليمن تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية شرق الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 أخمدت القوات المشتركة باليمن، مصادر نيران مليشيات الحوثي استهدفت قرى وأحياء سكنية شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن القوات المشتركة اخمدت مصادر نيران مليشيات الحوثي التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة الصالح وشارع الخمسين شرق المدينة. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران وحققت اصابات مركزة اعقبت بإخماد مصادر النيران الحوثية. يذكر أن قوات اللواء الأول عمالقة تصدت يوم أمس لهجوم حوثي على منطقة كليو 16 شرق المدينة تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء تصعيدها المتواصلة للهدنة الأممية في جبهات القتال.

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