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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات ضمن حملة “صيف مروري آمن ” من خلال فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها .
وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إن الحملة تركز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية ، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شرائها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدى إلى عدم صلاحيتها .
و دعا سائقي الشاحنات إلى ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة ، مثل الحمولة الزائدة ، وعدم التجاوز بين المسارات .. مؤكدا أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بما يعزز سلامتهم على الطريق .
وشدد على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات واتباع التعليمات الصحيحة بما يوفر سلامتهم ، وتشمل الإجراءات الوقائية ملائمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة ، وسنة الصنع، والتأكد من ملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السائقين المسافرين برا.
وأشار إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنا ، وأضاف أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور “الغرامة 500 درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير”.
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