شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم

الإثنين 13 يوليه 2020

دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات ضمن حملة “صيف مروري آمن ” من خلال فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها .



وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية إن الحملة تركز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية ، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شرائها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدى إلى عدم صلاحيتها .

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و دعا سائقي الشاحنات إلى ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة ، مثل الحمولة الزائدة ، وعدم التجاوز بين المسارات .. مؤكدا أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بما يعزز سلامتهم على الطريق .

وشدد على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات واتباع التعليمات الصحيحة بما يوفر سلامتهم ، وتشمل الإجراءات الوقائية ملائمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة ، وسنة الصنع، والتأكد من ملائمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السائقين المسافرين برا.

وأشار إلى تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمنا ، وأضاف أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور “الغرامة 500 درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير”.