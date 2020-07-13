شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 فرضت الصين، اليوم الإثنين، عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما ماركو روبيو وتيد كروز، وهما من أبرز منتقدي بكين.

وتأتي العقوبات على خلفية تشريع يهدف لمعاقبة بكين إزاء تصرفاتها تجاه الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ غربي البلاد. وسبق أن فرضت واشنطن حظرا على منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة لهم على خلفية ملف أقلية الأويغور. Advertisements وأفادت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات ستفرض على سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية سام براونباك والسيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز وعضو الكونجرس كريس سميث. كما أنها ستستهدف اللجنة التنفيذية التابعة للكونجرس بشأن الصين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج القول إنه سوف يبدأ تنفيذ العقوبات بحق أربعة مسؤولين أمريكيين ابتداء من اليوم.

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