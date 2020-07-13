مالي تترقب استقبال قوات أوروبية لدعمها في معركتها ضد الإرهاب

الإثنين 13 يوليه 2020

تترقب مالي استقبال قوات أوروبية، لدعمها في معركتها ضد الإرهاب الذي أنهك هذا البلد الفقير.



ووفق ما أعلنته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ستضم المجموعة الأولى من القوات الخاصة المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي، نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، سيصلون بعد غد الأربعاء.

بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر/تشرين أول القادم.

وسينضم إلى أولئك الجنود نحو 150 جنديا سويديا في يناير/كانون الثاني 2021.

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وقالت بارلي لصحيفة "لا كروا" إن إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام.

وبحسب إحصائيات أممية، أسفر العنف المسلح والعرقي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن مقتل أربعة آلاف شخص على الأقل في 2019.

ورغم تعزيز الجيوش الوطنية في منطقة الساحل ونشر نحو 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب، إلا أن المنطقة بأكملها تشهد هجمات متزايدة تشنها مجموعات متطرفة.

وفي هذا الصدد، لفتت وزيرة الدفاع الفرنسية إلى أن المسلحين يلجأون بشكل متزايد لتجنيد القصّر.