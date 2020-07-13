سوريا تسجل 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 13 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417".

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وأضاف البيان أن "ثلاث حالات توفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19".

كما تم تسجيل شفاء عشرة مصابين بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 136.