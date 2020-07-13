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سوريا تسجل 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس .

 

وذكرت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417".

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وأضاف البيان أن "ثلاث حالات توفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19".

 

كما تم تسجيل شفاء عشرة مصابين بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 136.

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