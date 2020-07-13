شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاج رسمي على إزالة علم تايوان من موقع الخارجية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الخارجية التايوانية نظيرتها الألمانية إلى إعادة وضع صورة العلم الوطني التايواني على موقعها على الإنترنت بعدما أزالتها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة التايوانية، جوان أوو، للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد عبرنا بشكل جاد عن موقف حكومتنا" للمعهد الألماني تايبيه، التابع لوزارة الخارجية.

وجاءت تصريحات أوو ردا على تقارير إعلامية بأن صورة العلم الوطني التايواني قد تم حذفها من الصفحة المعنية بالعلاقات الثنائية مع ألمانيا على موقع الوزارة.

ويتم عرض صور الأعلام الوطنية أو الإقليمية لجميع البلدان والأقاليم الأخرى، بما في ذلك منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو التابعتان للصين، على صفحات تتناول علاقاتها الثنائية مع ألمانيا. ولكن هناك مساحة فارغة على صفحة تايوان، كانت تظهر سابقا صورة لعلمها.