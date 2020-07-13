شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مصاباً في حريق سفينة حربية أمريكية بكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الجيش الأمريكي ومسؤولون محليون في مكافحة الحرائق أن حريقاً استعر على مدار ساعات في سفينة حربية أمريكية كانت راسية في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن نقل 21 شخصاً إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة.
وكانت إدارة مكافحة الحرائق بمدينة سان دييجو أعلنت عن حدوث انفجار مرتبط بالحريق الذي اندلع صباح الأحد على متن السفينة الحربية بونهوم ريتشارد. وأوضح الأميرال فيليب سوبيك في مؤتمر صحفي ، أن الانفجار يعتقد وقوعه نتيجة خروج سريع للحرارة من منطقة تعرضت لضغط.
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