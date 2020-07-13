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40 مصاباً في انفجار واشتباك بمجمع حكومي بأفغانستان

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ذكر مسؤولون أن مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان اليوم الاثنين، وأن أكثر من 40 شخصا أصيبوا.

وقال المسؤولون إن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسية. ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

وقال محمد صديق عزيزي، وهو متحدث باسم حكومة إقليم سمنكان "إنه هجوم معقد بدأ بسيارة ملغومة. الاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة".

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