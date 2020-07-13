شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض عقوبات ضد أعضاء بالشيوخ الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الصين اليوم الاثنين عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما ماركو روبيو وتيد كروز، وهما من أبرز منتقدي الصين، ، وذلك على خلفية تشريع يهدف لمعاقبة بكين على خلفية تصرفاتها تجاه الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج القول إنه سوف يبدأ تنفيذ العقوبات بحق أربعة مسؤولين أمريكيين ابتداء من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تفرض عقوبات ضد أعضاء بالشيوخ الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.