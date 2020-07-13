شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البولندي يفوز بفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة بناء على نتائج 8ر99 % من الدوائر الانتخابية، إن دودا حصل على 2ر51 % من الأصوات في جولة الإعادة.
وبحسب النتائج، فقد فاز منافس دودا، رافال ترزاسكو فسكي عمدة وارسو الليبرالي، بنسبة 8ر48 % من الأصوات.
وقالت اللجنة إن نسبة إقبال الناخبين كانت مرتفعة بشكل غير معتاد، بواقع 12ر68 %.
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