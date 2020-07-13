مصر منددة بهجمات الحوثي على السعودية: تزيد التصعيد

أدانت مصر، الإثنين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية ومسيرات مفخخة باتجاه السعودية التي تمكنت من اعتراضها وإسقاطها.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، على تضامن القاهرة الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما شددت مصر على دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.

وأعادت التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن.

وحثت على "أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية".

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بدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة.

وجدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، دعمه لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد على وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.



وحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية سعودية.