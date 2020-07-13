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عشرات الإصابات في هجوم شمالي أفغانستان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الإثنين 2020/7/13 11:53 ص بتوقيت أبوظبي

أصيب العشرات، اليوم الإثنين، إثر تفجير وقع بالقرب من مقر أمني، شمالي أفغانستان.

ونقلت رويترز عن عن مسؤولين أن مسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان.

ووقع الانفجار في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان، قرب مكتب مديرية الأمن الوطني، وكالة المخابرات الرئيسية.

ووصف محمد صديق عزيزي، وهو متحدث باسم حكومة إقليم سمنكان، الهجوم بـ"المعقد"، قائلا إنه بدأ بسيارة ملغومة.

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وأشار عزيزي إلى أن "الاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة".

في هذه الأثناء، ذكر مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق، أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم، لافتا إلى أن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، 

لكن الهجوم يأتي في ظل مخاوف من أن العنف المتزايد في هذا البلد قد يعرقل محادثات السلام المرتقبة بين الحكومة وحركة طالبان التي نُسب لها العديد من الهجمات.

وبينما انخفض مستوى العنف في الفترة التي سبقت توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير/شباط الماضي، وبعد هدنة عيد الفطر، تزايدت الهجمات بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد.

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