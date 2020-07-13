شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دودا يفوز بولاية رئاسية جديدة في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم الإثنين، فوز الرئيس المحافظ أندريه دودا بولاية ثانية، من خمس سنوات.

Advertisements وبموجب النتائج الرسمية شبه الكاملة وبعد فرز 99,9% من الأصوات، حصل دودا على 51,21% من الأصوات. فيما حصل خصمه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي، على 48,79%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دودا يفوز بولاية رئاسية جديدة في بولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.