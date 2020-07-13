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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة العشرات إثر تفجير استهدف مقرا أمنيا شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الإثنين، بإصابة العشرات إثر تفجير استهدف مقرا أمنيا، شمالي أفغانستان.
ووفق المعلومات الأولية، وقع التفجير قرب مقر مديرية الأمن القومي، ما أسفر عن إصابة 43 شخصا.
وحتى الساعة لم يصدر عن الجهات الرسمية أي تعقيب حول هذا الهجوم.
لكن الهجوم يأتي في ظل مخاوف من أن العنف المتزايد في هذا البلد قد يعرقل محادثات السلام المرتقبة بين الحكومة وحركة طالبان التي نُسب لها العديد من الهجمات.
وبينما انخفض مستوى العنف في الفترة التي سبقت توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير/شباط الماضي، وبعد هدنة عيد الفطر، تزايدت الهجمات بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد.
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