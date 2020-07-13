إصابة العشرات إثر تفجير استهدف مقرا أمنيا شمالي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الإثنين، بإصابة العشرات إثر تفجير استهدف مقرا أمنيا، شمالي أفغانستان.



ووفق المعلومات الأولية، وقع التفجير قرب مقر مديرية الأمن القومي، ما أسفر عن إصابة 43 شخصا.

Advertisements

وحتى الساعة لم يصدر عن الجهات الرسمية أي تعقيب حول هذا الهجوم.

لكن الهجوم يأتي في ظل مخاوف من أن العنف المتزايد في هذا البلد قد يعرقل محادثات السلام المرتقبة بين الحكومة وحركة طالبان التي نُسب لها العديد من الهجمات.

وبينما انخفض مستوى العنف في الفترة التي سبقت توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير/شباط الماضي، وبعد هدنة عيد الفطر، تزايدت الهجمات بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد.