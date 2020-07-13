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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تسجل 3 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه تم "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417".
وأضاف البيان أن "ثلاث حالات توفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19".
كما تم تسجيل شفاء عشرة مصابين بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 136.
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