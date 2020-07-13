«سد النهضة» .. بعد التعنت الإثيوبي .. موسى : مصر عملت كل حاجة

أكد الإعلامي أحمد موسى،خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الجانب الإثيوبي متعنت في مفاوضات سد النهضة.
وقال موسى :«مصر عملت كل حاجة وإثيوبيا لم تقدم أي شئ»، مردفا «آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا لم ينفذ اتفاقه مع أريتريا الذي حصل بمقتضاه على جائزة نوبل للسلام».
وتابع موسى: «ننتظر دور الاتحاد الإفريقي، وقلت من قبل المجتمع الدولي يقوم على المصالح»، مؤكدا أن ملف المياه لا يحمل أي مساومات أو بدائل.
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